Habiliten un vial alternatiu a Cornudella per minimitzar l'impacte del tall de la carretera

La via estarà tancada al trànsit durant aproximadament un mes per una esllavissada

Actualitzada 29/05/2019 a les 17:07

MÉS INFORMACIÓ Segueix tallada la C-242 per una esllavissada a Cornudella de Montsant

El Departament de Territori i Sostenibilitat obrirà aquest dijous un vial alternatiu a la C-242 a l’altura de Cornudella de Montsant, per facilitar la mobilitat dels vehicles mentre duren les tasques de reparació de la zona afectada per una esllavissada. La Generalitat ha eixamplat i condicionat un camí veïnal, paral·lel a la C-242 a Cornudella de Montsant, i situat a l’altre costat del riu de desguàs del pantà de Siurana. El vial que s’ha habilitat té uns 700 metres i permetrà fer un bypass al tram de la carretera afectada -a l’entorn del quilòmetre 48-, en tots dos sentits de la circulació. Aquesta via alternativa estarà operativa mentre durin les tasques per a sanejar i millorar l’estabilitat del talús on es va produir una esllavissada divendres passat, així com de reparació de la calçada de la carretera. Es preveu que aquests treballs tinguin una durada aproximada d’un mes.