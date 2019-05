Es podrà visitar el primer dimarts i l’últim dissabte de cada mes

Actualitzada 29/05/2019 a les 20:15

El Castell d'Altafulla obrirà al públic dos dies al mes gràcies a un acord entre la propietat del edifici, l’Ajuntament i la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.La Llei 9/1993 sobre el patrimoni cultural català obliga als edificis declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional a que puguin ser visitats. Així, doncs, el Castell d’Altafulla es podrà visitar el primer dimarts i el darrer dissabte de cada mes, de 9 a 13h, a excepció dels mesos de juliol, agost i Setmana Santa, ja que correspon als períodes en què el Castell és habitat per la propietat.L’alcalde en funcions d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha celebrat la notícia i ha l’obertura al públic concidirà amb les visites guiades que organitza la regidoria de Turisme l’últim dissabte de mes.Durant les visites es podra veure el jardí de davant de la façana nord, els espais comuns de la planta baixa del pati d’armes, l’escala entre planta baixa i planta primera i el replà de l’escala amb galeria renaixentista ubicat a la planta primera, així com l’espai anomenat Pati dels Tarongers, que ja és accessible al públic.