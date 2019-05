Vandellòs fa un pas endavant per electrificar el polígon Les Tàpies

Actualitzen el cost i les fites de pagament de la segona fase del projecte per dotar-lo d’una potència de 7.500 kW

Actualitzada 26/05/2019 a les 21:29

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat modificar el contingut d’algunes de les clàusules incloses al conveni de col·laboració que l’11 de juliol de 2013 van signar el consistori, Incàsol i Endesa Distribución Eléctrica SLU per dotar de subministrament elèctric els sectors d’activitat econòmica Les Tàpies II i Camí de la Porrassa de l’Hospitalet de l’Infant, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals (PSC, PdeCAT, ERC, PP i FIC). L’objectiu d’aquesta addenda al conveni, que signaran posteriorment les tres parts implicades, és actualitzar el cost i les fites de pagament de la segona fase d’electrificació, per dotar aquests dos sectors d’una potència parcial de 7.500 kW.Aquesta segona fase d’electrificació estava prevista a l’acord signat l’any 2013, quan s’arribés al 80% de la potència de 1.800 kW de la primera fase i es produís, per tant, una demanda de potència per damunt d’aquesta, cosa que ja ha succeït. Tal com consta en el document aprovat, tindrà un cost d’uns 559.000 euros, en lloc dels 802.000 euros (iva exclòs), aproximadament, previstos inicialment i s’executarà en el termini de 15 mesos, en lloc dels 9 mesos previstos en el conveni.Incasòl va adjudicar l’execució de les instal·lacions necessàries per aquesta segona fase d’electrificació l’estiu de 2018 i actualment ja s’estan desenvolupant. Amb l’increment de la potència elèctrica en els sectors Tàpies II i Camí de la Porrassa, es podran atorgar noves llicències per a usos comercials i altres activitats econòmiques a les empreses i indústries interessades a implantar-s’hi. El conveni preveu també una tercera fase d’electrificació amb què es dotarà a totes les parcel·les d’ambdós sectors de la potencia definitiva. La modificació de l’acord aprovada en la sessió plenària del 22 de maig inclou també l’actualització de l’abast i el cost d’aquesta 3a fase, de manera informativa. Es calcula que tindrà un cost de 1.627.174,39 euros, en lloc dels 1.629.459 euros, previstos inicialment. En la darrera sessió plenària del mandat 2015-19, també es va acordar, per unanimitat, sol·licitar a la Dirección General de Política Energética y Minas el cofinançament del projecte d’ampliació de la llar d’infants municipal Sol i Vent de l’Hospitalet de l’Infant, amb càrrec al Fondo de Financiación de las actividades del Plan general de residuos radioactivos.