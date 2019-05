PSC (7) i SP-ERC (6) intentaran formar cadascú el seu govern al Vendrell

Entren al plenari Ciutadans (2 regidors), Junts (2), Primàries (2), Podem (1), AVP-FIC (1)

Actualitzada 27/05/2019 a les 09:01

Victòria ajustada del PSC (7) al Vendrell, a l’espera però dels pactes que es puguin traçar a partir de les properes setmanes. L’aliança entre Som Poble i ERC (6) ha comportat un increment de dos regidors en relació al mandat anterior.Kenneth Martínez, cap de llista dels socialistes, afirmava que «és un plenari molt millor del que veníem» i que «queda clar quines són les forces principals». Martínez intentarà formar un govern encapçalat per ell que «no deixi la meitat de la ciutat fora» ja que, considera, «els ciutadans s’han de sentir representats per l’Ajuntament». «Nosaltres representem tota la població», concloïa el socialista.D’altra banda, Marc Robert, cap de llista de Som Poble i ERC, veia una «possibilitat de canvi». «Ja hem començat a parlar amb altres forces polítiques, som segona força destacada i és obligació nostra intentar-ho», deia Robert.L’aliança entre la candidatura de la CUP i Esquerra Republicana va iniciar ja converses amb l’Agrupació Veïnal Poblacions (AVP-FIC), que va sumar 1 regidor, amb Podem, que també va aconseguir 1 representant, i amb Primàries, que van assolir 2 regidors. «Són resultats satisfactoris», assegurava Marc Robert.La desaparició de l’extrema dreta xenòfoba va ser tema destacat dels candidats, en conèixer-se els resultats. Després de la desaparició de Plataforma per Catalunya, ni Vox ni SOMI van superar amb prou feines el 2% dels vots emesos. «Sortosament ha marxat la ultradreta i el PP també», deia Marc Robert.Kenneth Martínez, per la seva banda, destacava que «el PSC sempre ha estat el mur» de la ultradreta i que «és el primer cop en anys que no els tindrem al ple».