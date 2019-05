Pere Segura perd la majoria històrica de Poblet a Vila-seca i haurà de pactar

Aconsegueix 8 regidors, mentre que Cs n’obté 5, 3 són per VSeC i DV-AM i el PSC, 2

Pere Segura, el candidat de Vila-seca Segura-Junts (VS-Junts, no ho ha pogut aconseguir. El relleu de Josep Poblet no ha pogut encadenar una setena majoria absoluta l’Ajuntament de Vila-seca.L’alcaldable de Vila-seca Segura-Junts està abocada a pactar en un nou arc plenari en què Ciutadans s’ha situat com a segona força, amb cinc regidors, tres més que a les eleccions de 2015. Segura es feia ahir amb el 32,7% dels vots, davant del 43,23% que va obtenir Poblet per encadenar la seva sisena majoria absoluta. La candidatura encapçalada per Juan Antonio Ramírez (Cs) experimentava l’increment de vots més destacat, passant del 15,48% de 2015, al 20,2 %, ahir.D’altra banda, Vila-seca en Comú-En Comú Guanyem (VSeC-ECG) es manté com a tercera força, però ho fa amb un tercer regidor més, després d’haver aconseguit 506 vots més que en les passades eleccions. La candidatura de Josep Forasté, Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV-AM) a aconseguir ahir arrabassar el quart lloc, a només una seixantena de vots i tres regidors –un més que el 2015–, al PSC. Els socialistes encapçalats per Ivan Navarro –el candidat que substituïa a Ander Basterretxea– han quedat com a cinquena força, amb només dos regidors. La creu de la nit electoral la rubricaven els populars, els quals han quedat fora de l’Ajuntament de Vila-seca. Gregorio Esteban, el candidat que substituïa Jordi Camarasa, no ha aconseguit mantenir l’únic edil que va obtenir el 2015 després de perdre quasi la meitat de vots.