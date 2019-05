Més de 25.320 persones recorren habitualment al Banc dels Aliments

L’Obra Social La Caixa i el Banc d’Aliments de Reus impulsen la gran recollida de llet

Actualitzada 26/05/2019 a les 17:05

L’Obra Social La Caixa i el Banc d’Aliments de Reus impulsen, un anys més, la gran recollida de llet per combatre la pobresa alimentària. Es tracta de la campanya Cap nen sense bigoti que impulsen aquestes entitats.Segons les dades de què es disposa aquesta acció solidària està impulsada per a cobrir les necessitats bàsiques de molts tarragonins. I és que més de 25.320 persones a la demarcació de Tarragona recorren habitualment al Banc dels Aliments de Reus, que dona servei a tota la província, per cobrir les seves necessitats nutricionals amb aliments bàsic, com la llet. Tota la xarxa de CaixaBank, amb prop de 5.000 oficines, se suma a la captació activa de donacions de llet.Les donacions es poden fer a través de les oficines de CaixaBank a partir d’avui i fins al 14 de juny. A partir d’aquesta data, es podran continuar fent donacions a través de canals electrònics com CaixaBankNow, CaixaMòbil o l’enviament de SMS amb la paraula «LLET» al 38014. També es podran fer aportacions a www.granrecogidadeleche.es. Cap nen sense bigoti se suma a la campanya La fam no fa vacances, promoguda pel Banc dels Aliments.Tota la xarxa de prop de 5.000 oficines de CaixaBank se suma de manera activa a la captació de fons per a l’acció solidària. A més, es portarà a terme una recollida activa de llet a gairebé 300 oficines de CaixaBank i a 61 centres de persones grans de l’Obra Social La Caixa, cadascun «aparellat» amb una entitat social molt propera geogràficament, de manera que la llet es podrà donar immediatament per assegurar que es manté en bon estat.Els voluntaris de La Caixa també oferiran la seva ajuda per aconseguir que més persones se sumin a la causa solidària de Cap nen sense bigoti. A través de punts de recollida en supermercats i activitats esportives i a l’aire lliure, els voluntaris contribueixen a la recollida física de llet en coordinació amb els bancs d’aliments provincials corresponents. El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha assenyalat que «assegurar una nutrició completa per a tots els nens i nenes és la base per trencar el cercle de la pobresa des de la primera infància. Només amb una dieta equilibrada, els menors podran prestar tota la seva atenció a l’escola i desenvolupar-se plenament, tant en l’àmbit físic, com en el social i l’emocional, la qual cosa és fonamental per aconseguir la igualtat d’oportunitats».