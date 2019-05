L'independentisme guanya a Valls i Maria Dolors Farré serà l'alcaldessa

Junts per Valls suma 8 regidors, seguit d’ERC amb 5, mentre que entra Ciutadans amb 1

Actualitzada 27/05/2019 a les 09:03

Maria Dolors Farré, cap de llista de Junts per Valls, va guanyar les eleccions municipals celebrades a la capital de l’Alt Camp, prenent el relleu d’Albert Batet. Els partits independentistes van aconseguir una majoria absoluta. Junts per Valls va perdre un regidor en relació als comicis del 2015, quan es va presentar com a Convergència i Unió. Ahir va sumar 8 regidors, mentre que el segon lloc va ser per ERC, que amb 5 va guanyar un en relació als resultats de fa quatre anys, i la CUP va ser la quarta força més votada, aconseguint 3 regidors. El tercer partit més votat va ser el PSC, amb 4 regidors, un més que el 2015. La principal novetat ha estat la desaparició del PP de l’Ajuntament de Valls, que no va poder mantenir el regidor que tenia, mentre que Ciutadans va entrar al consistori amb un representant. També va perdre el regidor Iniciativa per Catalunya Verds. Junts per Valls va aconseguir 3.581 vots, i va superar en més d’un miler a ERC, que va rebre el sufragi de 2.441 electors. Amb aquest resultat poc canvien les coses a la capital de l’Alt Camp, que tindrà una dona com a alcaldessa. L’acompanyaran els regidors del seu partit Francesc Xavier Salat, Marc Ayala, Sònia Roca, Laia Castells, Rosa Maria Rovina, Martí Barberà i Enric Garcia. La victòria de Farré va ser molt celebrada a la seu de Junts per Valls, que des que es van conèixer els primers percentatges de vot la candidatura ja se sentia guanyadora de les eleccions del 26 de maig del 2019.