Jordi Molinera rellevarà Fèlix Alonso a l'alcaldia d'Altafulla amb L'EINA (5)

Altafulla tindrà un govern independentista

Actualitzada 27/05/2019 a les 09:05

La pèrdua de prop d’un centenar de vots de Fèlix Alonso i la seva Alternativa Altafulla (4), així com el creixement meteòric de L’EINA (5) –candidatura lligada a Esquerra Republicana– provocarà el relleu en l’alcaldia i un canvi de govern. Jordi Molinera, qui exercirà com a nou alcalde si frucifica el pacte amb Junts per Altafulla (2) –que ahir diumenge ja es va oferir a garantir la investidura–, va assegurar que formaran un govern independentista i, en aquest sentit, va felicitar la resta de forces sobiranistes per haver sumat en total més de la meitat dels vots emesos.Junts va superar els seus suports respecte al 2015, però això no va significar més representants al plenari a causa de la llei d’Hondt. Per la seva banda, dos partits que no eren presents al consistori van assolir 1 regidor: PSC i Ara. Els qui es van quedar a les portes van ser Ciutadans –que tot i sumar un 5,29% no van tindre sort– i la CUP –amb un 5% just. El Partit Popular, que ja no tenia representació, va perdre una dotzena de vots i va afiançar d’aquesta manera la seva darrera posició.Molinera es mostrava «content» perquè «les propostes de canvi hagin guanyat». «L’esforç duríssim d’aquests tres anys i mig a l’oposició», deia, «ha valgut la pena». Tot i la victòria, L’EINA s’ofereix a «parlar amb tothom», també amb AA. «Altafulla notarà el canvi», afegia.