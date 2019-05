Granados guanya amb un regidor menys i haurà de buscar pactes

Dels 8 regidors passa a 7 i el PSC se situa com a segona força amb 5 regidors, davant d’ERC i Cs

Actualitzada 27/05/2019 a les 09:06

«Estem molt contents d’haver guanyat les eleccions i un agraïment al poble de Salou per treballar quatre anys més per millorar la qualitat del poble». Aquesta és la primera valoració que feia l’alcalde de Salou i el candidat de Sumem per Salou-Junts, Pere Granados, després d’haver guanyat les eleccions, tot i haver perdut un regidor i quedar amb només set de la majoria absoluta. Aquest escenari obligarà a Granados a tornar a buscar aliances –el darrer mandat ha governat amb el PSC– .Per la seva banda, els socialistes aconseguien situar-se com a segona formació política més votada, posició que ha el 2015 va obtenir Ciutadans. El PSC enguany apostava per un candidat nou, David González, qui substituïa a Toni Brull. González sumava el cinquè regidor amb el 17,29% dels vots.Per la seva banda, Ciutadans quedava relegat a quarta força després que ERC, que sumés dos regidors més als dos obtinguts en els darrers comicis. Els republicans superaven en vots la formació taronja, 16,13% per 14,43% de Cs.D’altra banda, el Partit Popular, liderat per Mario Garcia, perdia el segon regidor amb què ha romangut a l’oposició durant el darrer mandat, després de perdre quasi tres-cents votsSalou és un dels quatre municipis on Vox presentava candidatura al Camp de Tarragona. La formació d’ultradreta liderada per Ana Belén Rodríguez no aconseguia entrar al plenari salouenc amb el 4,33% dels sufragis.