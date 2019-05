Camí Mendoza (ERC) passa de 4 a 6 regidors i torna a guanyar

Els resultats de PSC i Junts per Cambrils permetrien reeditar l’actual pacte

Actualitzada 27/05/2019 a les 09:05

ERC ha estat la força més votada aquest 26-M a Cambrils i ha lligat 6 regidors que són 2 més que els que va assolir l’any 2015. La formació republicana, amb Camí Mendoza al capdavant, ha aconseguit prop de 1.000 vots més que quatre anys enrere, els quals reserven lloc al consistori per a Alejandro Garcia, Cinta Ballesté, Eduard Pellicer, Hélène Arcelin i Jaume Gila.Aquesta mateixa xifra, la dels 1.000 vots, ha marcat la distància amb Cs i PSC, que escalen al segon i el tercer lloc amb 4 regidors cadascun. Per la formació taronja entren Juan Carlos Romero, María Muñiz, Santiago Gámez i Patrícia de Miguel. I Ana López, José María Vallés, Yolanda Quílez i Íngrid Duch hi seran pels socialistes.Junts per Cambrils i Nou Moviment Ciutadà han obtingut tres regidors i en perden un cadascun. La llista d’Oliver Klein passa de tercera a cinquena força (1.456 vots, 10,79%) poc després de la marxa de tres regidors al grup de no adscrits. I Junts per Cambrils, liderada per Josep Lluís Abella, passa de segona a quarta. El darrer partit amb representació al consistori és el PP, que ha perdut un regidor i comptarà únicament amb David Chatelain. Amb els resultats damunt la taula, la republicana Camí Mendoza podria reeditar el pacte que l’ha portat fins aquí, sumat els seus 6 regidors als 4 del PSC i els 3 que ha aconseguit Junts per Cambrils. La participació ha crescut respecte al 2015 i s’ha fixat en un 60,69%.