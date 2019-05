Ahir a la nit es varen enviar una sèrie d'e-mails des d'un compte de correu electrònic simulant que havia estat el BNY – Un Nou Banyeres

Actualitzada 26/05/2019 a les 16:42

Ahir dissabte 25 de maig a la nit, en plena jornada de reflexió, alguns banyerencs i banyerenques van rebre un mail simulant un compte de correu electrònic del grup polític BNY – Un Nou Banyeres fent servir un dels seus vídeos que va llençar durant la campanya electoral. El correu electrònic des del que es va enviar aquests e-mails és bnyinformacio@gmail.com.Aquest matí el BNY – Un Nou Banyeres, sent coneixedor d'aquest acte poc ètic i il·legal, ha tramitat la corresponent denuncia als Mossos d'Esquadra i a la Junta Electoral, així com als serveis jurídics d'Acord Municipal.Des del BNY – Un Nou Banyeres han indicat que «aquest acte no pot quedar impune i convidem a tothom que hagi rebut aquest correu electrònic faci la corresponent denúncia als Mossos d'Esquadra, ja que s'està vulnerant la protecció de dades i volem saber qui ha estat el responsable o responsables d'aquest acte fraudulent que vulnera els drets de les persones i d'exercir la llibertat de vot».