Eduard Punset, enterrat a La Vilella Baixa

Ha estat una cerimònia íntima a la qual han assistit familiars i amics

Actualitzada 25/05/2019 a les 20:19

L'exministre, economista, escriptor i divulgador científic Eduard Punset, que va morir dimecres passat, ha estat enterrat aquest dissabte al cementiri de La Vilella Baixa (Tarragona), localitat on va passar la seva infància, en una cerimònia íntima a la qual han assistit familiars i amics.Segons fonts properes, el mateix Punset havia decidit que les seves restes descansessin en aquesta localitat situada a la comarca del Priorat.Punset va explicar fa anys en una entrevista televisiva que s'havia comprat un nínxol al cementiri de La Vilella Baixa, on el seu pare va exercir de metge rural i on ell mateix va aprendre a estimar la naturalesa.Eduard Punset, que va aconseguir gran popularitat a través del programa de TVE Redes, en antena durant gairebé dues dècades, va morir dimecres passat als 82 anys després d'una llarga malaltia.