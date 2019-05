Dues persones han resultat intoxicades lleus i han estat evacuades pel SEM a l'Hospital del Vendrell

Actualitzada 25/05/2019 a les 10:25

A les 2.43 de la matinada els Bombers de la Generalitat han rebut un avís d'incendi en un habitatge del Vendrell. El foc s'havia produït en una habitació del pis superior del número 25 del carrer Cristina Alta del municipi, i al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre unitats de Bombers.L'incendi s'ha donat per extingit a les 3.17 hores, dues persones han resultat intoxicades lleus i evacuades pel SEM a l'Hospital del Vendrell. Per altra banda, un gos que hi havia al domicili ha resultat il·lès.