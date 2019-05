Coca-Cola premia, en un acte a Port Aventura, als millors relats breus de Catalunya

Gerard Gómez, del Martí i Franquès, i Maria Mercè González, del Col·legi Santa Teresa de Móra d'Ebre han quedat entre els 18 finalistes

Actualitzada 25/05/2019 a les 17:24

Itzíar Albéniz Menjíbar de l’Institut Montserrat (Barcelona)

Eulàlia Alcoverro Brunel de l’Institut Lluís de Requesens (Molins de Rei)

Bruno Fernández Garrido, de l’Escola La Salle Gràcia (Barcelona)

Mireia Figuereo Garcia, del Col·legi Badalonès (Badalona)

Júlia Fontserè Homs de l’Institut Cirviànum (Torelló)

Sergio González Carazo, de l’Institut de Sales (Viladecans)

Eric Gonzalez Juan, de l’Escola Mare de Déu del Carme (Terrassa)

Raquel Maroto Rujas, del Centre d’Estudis Ramar 1 (Sabadell)

Inés Pizarro Fuentes, de l’Institut Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès)

Bernat Solé Bacardit, de l’Escola Maristes Igualada (Igualada)

Oriol Llopart Portell, del Col·legi Bell-lloc del Pla (Girona)

Ivet Riera Turón, de l’Institut Pla de l’Estany (Banyoles)

Xènia Thió Hortoneda, de l’Escola la Salle Girona (Girona)

Andrea Budau, del Col·legi FEDAC (Lleida)

Isaac Saltó Aguado, de l’Institut Samuel Gili Gaya (Lleida)

Júlia Arévalo Martí, de l’Institut Joan Amigó i Callau (L’Espluga de Francolí)

Gerard Gómez Anglès, de l’Institut Antoni de Martí i Franquès (Tarragona)

Maria Mercè González Martí, del Col·legi Santa Teresa (Móra D’Ebre)

Coca-Cola ha premiat avui, en un acte celebrat al parc temàtic de Port Aventura de Tarragona, als 54 finalistes de la 42ª edició del Premi Coca-Cola Relat Breu de Catalunya. Els 18 participants que han estat classificats en primera posició passen directament a la fase final, en la que es determinarà el guanyador del concurs. En aquesta edició hi han participat un total de 2.192 alumnes de segon d’ESO de 358 escoles de tota Catalunya. L’acte ha estat presidit per Igone Bartumeu, Gerent de comunicació de l’àrea est de Coca-Cola European Partners i Pere Mayans, cap del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics. A l’acte han assistit els guanyadors i els seus familiars i professors.Després d’escriure un relat breu a classe i de passar una primera selecció per part del professorat, els alumnes van participar en una prova convocada per Coca-Cola, en la que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va proposar un tema en comú per a tots els alumnes. En aquesta ocasió, es va proposar als joves participants que iniciessin el seu relat a partir de la frase «Tinc la riquesa de no voler ser ric…», una frase en honor al poeta Joan Brossa, a l’any de la commemoració del centenari del seu naixement. A partir d’aquí, els participants van haver de fer volar la seva imaginació.Els relats resultants d’aquesta prova han estat avaluats per un jurat especialista que ha estat el responsable d’escollir els 54 finalistes. Entre el jurat destaquen figures com l’escriptora, periodista i política Isabel Clara Simó; el director de TV3, Vicent Sanchís; l’escriptor i periodista Màrius Serra; l’exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira; el professor i pedagògic Joaquim Arenas; Josep Moragues Josa d’Òmnium cultural; l’escriptora Care Santos i el cap del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístic Pere Mayans Balcells.Tots els classificats en primer lloc, un total de 18, juntament amb la seva família, professors i directors dels centres, assistiran a un acte final el proper 19 de juny al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i en el que es desvetllarà el veredicte i el guanyador final.Els 18 finalistes són: