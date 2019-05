Una roca de grans dimensions hauria caigut fins al centre de la via

Actualitzada 24/05/2019 a les 17:07

La carretera C-242 que va de Cornudella de Montsant a Poboleda es troba tallada per esllavissades, segons ha comunicat el Servei Català de Trànsit. Segons ha pogut saber Diari Més, una roca de grans dimensions hauria caigut fins a envaïr el mig de la calçada al punt quilòmetric 48. Cap persona ha resultat ferida.El punt on ha passat l'esllavissada és una zona molt propera al pantà de Siurana. El despreniment ha provocat que la via estigui tallada a la circulació.