Surt a licitació la gestió del bar de la piscina municipal d'Altafulla

El termini de presentació d’ofertes es tancarà 10 de juny

Actualitzada 24/05/2019 a les 11:03

L’Ajuntament d’Altafulla ha tret a licitació aquest divendres, 24 de maig, la gestió del bar de la piscina municipal durant el període d’estiu comprès entre el 22 de juny i el 15 de setembre de 2019. El pressupost de licitació és de 1.000 euros i el termini de presentació d’ofertes finalitzarà el 10 de juny.L’autorització municipal per ocupar i gestionar, de forma privativa, el bar de la piscina municipal comporta també l’ocupació i utilització dels béns afectats a aquest servei, que incorpora la terrassa interior, de 45 m, que limita amb la piscina, i l’exterior, de 225 m, que s’ubica a la zona de la pineda.L’horari d’obertura del bar serà de 8.30h a 00h de diumenge a dijous i de 8.30h a 1h els divendres, dissabtes i vigílies de festiu. L’adjudicatari serà especialment responsable de tancar el recinte puntualment a les hores indicades.Els serveis a prestar amb caràcter obligatori són el servei de cafeteria i de begudes fredes i calentes; servei d’àpats -mínim entrepans i màxim el que permeti la normativa aplicable en matèria d’activitats-; manteniment i neteja de les instal·lacions del bar de la piscina, magatzem, lavabos exteriors, la terrassa i el recinte corresponent a la pineda adjacent; buidar i netejar les papereres, i prendre les mesures sanitàries establertes en la legislació vigent par a les explotacions d’aquest tipus.La durada del contracte serà de 85 dies, des del dia 22 de juny fins el dia 15 de setembre del 2019. No serà objecte de pròrrogues. Cal recordar que la piscina municipal romandrà oberta entre el 22 de juny i el 8 de setembre. D’altra banda, el pressupost de licitació és de 1.000 euros sense IVA, i la data límit per presentar ofertes és el pròxim 10 de juny.