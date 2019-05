Quatre encaputxats roben un cotxe a un habitatge del Mas del Plata

Un veí va donar l’alerta quan intentaven accedir a un segon habitatge però van aconseguir fugir

Quatre homes encaputxats van robar el vehicle que es trobava en l’interior d’un habitatge de la urbanització Mas del Plata del municipi de Cabra del Camp i van intentar accedir-hi a un segon la nit del divendres a dissabte. Un veí els va enxampar in fraganti quan es trobaven al seu jardí i va poder donar la veu d’alarma. Tot i això, els quatre encaputxats van fugir amb el cotxe sostret.«Estàvem dormint. Teníem els tres vehicles dins de casa amb les claus corresponents a l’interior. Van aconseguir obrir la porta del jardí, segurament desbloquejant la seguretat del motor d’aquesta. Van obrir-la i només van aconseguir emportar-se un vehicle –un Peugeot 206–, perquè l’altre estava estacionat davant de la finestra d’una habitació», explica C.M.M., el propietari de l’habitatge on va succeir tot, al carrer Darnius. Calcula que els fets es devien produir cap a les cinc de la matinada.Ell, la seva dona i el seu fill –a qui pertany el cotxe que van sostraure– no van adonar-se’n del que havia succeït fins al matí, quan van trobar a faltar el vehicle. «Suposem que van treure el cotxe en punt mort, sense fer soroll», diu el veí. C.M.M. assegura que el seu gos, que dorm al jardí, va seguir-los. I és que, l’endemà, un altre veí que viu a uns cent metres va aparèixer a casa seva amb el ca, el qual havia aparegut al seu jardí. Va ser aleshores quan el veí els va explicar que havien intentat entrar també a casa seva. «El veí ens va dir que es va trobar els quatre homes dins del seu jardí, però va començar a cridar i va trucar a la policia, per la qual cosa els quatre encaputxats van acabar fugint de la zona», afegeix la víctima del robatori, qui va interposar la corresponent denúncia dissabte al matí, tal com ha confirmat el cos de Mossos d’Esquadra.«La policia ens va dir que aquests vehicles sostrets els acostumen a utilitzar per robar en altres indrets», assegura C.M.M. El veí de Mas de Plata encara no ha pogut recuperar el vehicle robat. Assegura que, més enllà del dany provocat per la sostracció, tenen por i una gran sensació d’inseguretat.D’altra banda, des del cos dels Mossos d’Esquadra s'assegura que s'està investigant el cas.