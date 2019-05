L'exregidor de Cambrils Ramon Llobet compareixerà dimarts per malversació de fons públics

El cas es tancarà amb una conformitat perquè l’edil va retornar els 96.000 euros que havia desviat al seu compte corrent

Actualitzada 24/05/2019 a les 13:20

L’exregidor d’Hisenda de Cambrils (Baix Camp) Ramon Llobet, que va confessar haver-se apropiat de 96.000 euros del consistori, haurà de comparèixer dimarts vinent a l’Audiència de Tarragona com a investigat per un suposat delicte de malversació de fons públics. La fiscalia li demana una pena de 2 anys i 10 mesos de presó. Tot i que la previsió és que el judici es faci amb un jurat popular, fonts judicials han avançat a l’ACN que es preveu que el cas es tanqui amb una conformitat entre les parts, atès que Llobet va retornar els diners l’octubre del 2014. Segons la fiscalia, durant mig any Llobet va emetre més de 40 transferències des d'una empresa a municipal a dos comptes corrents de la seva propietat.En el moment dels fets, Ramon Llobet era regidor d'Hisenda de CiU a l'Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) i vicepresident de l'entitat pública empresarial municipal INGESOL EPEL, de la qual va assumir les funcions de gerència entre el novembre de 2013, quan es va acomiadar l'anterior gerent, i fins l'abril de 2014, quan se'n va nomenar un de nou.Segons les conclusions provisionals de la fiscalia, durant el temps que va assumir les funcions de gerent, «amb ànim d'un benefici patrimonial il·lícit, i valent-se del diner púbic de l'empresa», Llobet va fer transferències des del compte bancari de l'entitat pública per import de 96.000,18 euros a dos comptes de la seva titularitat. Amb la finalitat d'encobrir la seva apropiació, prossegueix l'escrit d'acusació, «feia constar com a beneficiaris de les transferències a treballadors i proveïdors de l'empresa EPEL INGESOL, que mai van percebre aquelles quantitats».Les transferències van començar el 10 de de desembre de 2013 i es van repetir fins el 9 de juny de 2014. En total van ser 42 transaccions, la majoria d'entre 300 i 2.000 euros, tot i que en consta una per valor de 16.960 euros i una altra de 17.515 euros.El ministeri públic afirma que la quantitat apropiada s'eleva als 100.624,97 euros, ja que hi afegeix 3.724,79 euros en concepte d'interessos de demora. L'acusat va satisfer íntegrament aquests imports els dies 23 d'octubre del 2014 -amb un ingrés de 92.000 euros- i 4 de desembre del mateix any -amb dos ingressos per valor de 4.900,18 i 3.724,79 euros, respectivament-.El 9 de juliol de 2014 a l'Ajuntament de Cambrils es van reunir l'acusat; l'alcaldessa d’aleshores, Mercè Dalmau; el tresorer municipal; el gerent d'INGESOL i el secretari municipal. Durant la trobada, Llobet va confessar els fets, la qual cosa va motivar la seva destitució fulminant i la presentació d'una denúncia als jutjats de Reus per part del consistori cambrilenc, que exerceix l’acusació particular en el cas.