Entra en servei el punt de recàrrega de vehicles elèctrics de la plaça d'Orient del Vendrell

L’Ajuntament del Vendrell va rebre una subvenció de 40.000 euros de l’Institut Català d’Energia per instal·lar una estació d’aquest tipus d’accés públics

Actualitzada 24/05/2019 a les 15:35

L’Estació de Recàrrega Ràpida de vehicles elèctrics (EdRRA) ubicada a la plaça Orient del Vendrell, al costat de l’accés a l’edifici del Mercat Municipal, ha entrat en funcionament el migdia d’aquest divendres. El punt s’inclou en la la Xarxa d'Estacions de recàrrega semiràpida i ràpida de vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC) i compleix les especificacions de l’Aliança de Municipis per la Interoperabilitat amb la resta d’estacions de recàrrega a Catalunya, per la qual cosa els vehicles elèctrics donats d’alta en qualsevol municipi la podran utilitzar.L’Ajuntament del Vendrell va rebre, en data de 28 de novembre de 2018, una subvenció de 40.000 euros de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per a la instal·lació d’una EdRRA d’accés públic. Per un procediment de contractació publica, es va adjudicar la instal·lació de l’EdRRA a l’empresa ETRA BONA, SL, que va iniciar els treballs el passat 12 de febrer de.L’EdRRA permet una recàrrega ràpida per vehicles elèctrics en corrent contínua amb protocols CHAdeMO, COMBO CCS i, en corrent alterna, amb Mode 3. L’equip té una potència màxima de 50kW, disposa de pantalla interactiva i comunicacions, Etherneti 3G, i datalogger integrat que facilita la interacció amb l’usuari i la gestió remota amb el centre de control. Permet identificar l’usuari mitjançant targetes d’autenticació o mitjançant una App de telèfon mòbil. L’estació la podrà utilitzar qualsevol vehicle elèctric donat d’alta en qualsevol poble de Catalunya.