El conductor d'un cotxe resulta ferit en bolcar a l'N-420 a Botarell

L'afectat ha estat evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu

Actualitzada 24/05/2019 a les 09:54

Un cotxe ha patit una sortida de via a l'N-240 a Botarell i ha acabat bolcant a primera hora del matí d'aquest divendres, 24 de maig. Com a conseqüència del xoc, el conductor del turisme ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus.L'accident s'ha produït a les 8.04h al quilòmetre 865 de l'N-420, al terme municipal de Botarell i en direcció Reus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, el conductor del turisme ha perdut el control del vehicle i ha acabat bolcant després de patir una sortida de via. El conductor ha resultat ferit i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu.Arran de l'accident s'han activat els Mossos d'Esqudra, una ambulància del SEM, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i el servei de manteniment de carreteres, ja que el cotxe ha perdut oli del motor i s'ha hagut de procedir a netejar la calçada.