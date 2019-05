Detingut per haver comès un robatori amb força en una casa de l'Espluga

La propietària va sorprendre dos lladres a l’interior del seu habitatge i aquests van fugir en cotxe en direcció Tarragona

Actualitzada 24/05/2019 a les 15:04

Un home de 40 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Tarragona, va ser detingut el passat 22 de maig com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.Vora les 10.00 hores del matí, els Mossos d’Esquadra van rebre un avís que s’acabava de produir un robatori amb força en una casa de l’Espluga de Francolí on la propietària havia sorprès in fraganti dos individus dins de l’habitatge i aquests havien fugit amb un vehicle.Immediatament, la Sala Regional de Comandament (SRC) va alertar dels fets a totes les patrulles del territori. Cap al migdia, una patrulla de Tarragona va localitzar a l’avinguda de Rafael de Casanova un vehicle que coincidia plenament amb les característiques del cotxe que havia perpetrat el robatori a l’Espluga del Francolí (Conca de Barberà).Acte seguit, els agents van observar com dos dels tres ocupants del vehicle fugien a peu en direccions oposades però van poder identificar a un d’ells, el conductor.A l’interior del cotxe van localitzar diferents eines susceptibles per cometre robatoris, com per exemple un tornavís de grans dimensions, una navalla, dos ganivets, dues gorres, pantalons i jerseis foscos, entre d’altres objectes personals.Per tot això i amb els diferents indicis incriminatoris, els agents van detenir-lo pel robatori a interior de domicili comès poques hores abans a l’Espluga.La investigació continua oberta i ha assumit el cas la Unitat d’Investigació de l’Alt Camp-Conca de Barberà.El detingut passarà en les properes hores a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.