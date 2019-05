Decomissen 173 plantes de marihuana en un xalet de Miami Platja

Es van detenir dues persones en l’actuació, la tercera que es fa enguany en segones residències del nucli

Actualitzada 24/05/2019 a les 14:55

La Guàrdia Civil de Tarragona i la Policia Local de Mont-roig del Camp han desmantellat una plantació de marihuana de més de 170 plantes en un habitatge unifamiliar de la localitat de Miami Platja. Els agents van detenir dues persones com a responsables de la plantació.La investigació es va iniciar al mes de març, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement que en un habitatge residencial de Miami Platja s'hauria establert, des de feia un temps, una plantació de marihuana tipus indoor. Després de fer indagacions i diversos operatius conjunts amb la Policia Local es va situar el domicili on s’hi podria estar cultivant marihuana i els seus responsables.L'habitatge investigat era un xalet independent utilitzat com a segona residència que estava a nom dels pares d'un dels investigats. S’hi havia practica una doble escomesa elèctrica per proveir-se il·legalment d'energia elèctrica per a cobrir l'alta demanda de la plantació.Els dos cossos policials van establir un dispositiu conjunt el matí d’ahir dijous amb el qual van entrar a l’habitatge i hi van trobar 173 plantes de marihuana en estat de floració, 100 grams de cabdells i sistemes de ventilació il·luminació i de control de temperatura i humitat. Es van detenir dues persones com a presumptes autores d’un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.Els detinguts, dos homes de 25 anys de nacionalitat espanyola i veïns de Barcelona, van ser posats a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.