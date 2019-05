Un incendi a Cornudella de Montsant mobilitza un helicòpter i 8 dotacions dels Bombers

El foc probablement hauria estat causat per una crema agrícola que s'hauria descontrolat

Actualitzada 23/05/2019 a les 15:19

Els Bombers de la Generalitat treballen el matí d'aquest dijous en un incendi forestal a Cornudella de Montsant, el qual s'ha declarat a les 12.19h prop del quilòmetre 6 la TV-7021. Segons ha pogut saber el Diari Més, el foc probablement hauria estat causat per una crema agrícola que s'hauria descontrolat.En el lloc dels fets hi treballen l'helicòpter bombarder, dues avionetes i vuit vehicles terrestres dels Bombers de la Generalitat. De moment es desconeix l'afectació de la superfície afectada.Fonts dels Bombers han informat que cap a les 15 hores ja es troba estabilitzat i a hores d'ara els mitjans aeris s'han retirat mentre que l’helicòpter bombarder i nou dotacions terrestres s'ha quedat a la zona per seguir amb les tasques d'extinció del foc.Agents Rurals ha informat que el foc ha afectat una superfície d'una hectàrea, de la que aproximadament 5.000 metres quadrats són massa forestals i 5.000 agrícola. Tot i la proximitat, l'incendo no ha afectat el Parc Natural del Montsant.La carretera TV-7021 es troba tallada al punt quilomètric 6 a causa de l'incendi, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.