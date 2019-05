Sopars a flor de pell (de raïm)

La Vinícola de Nulles torna a posar en marxa la ViNitCultura, un programa de sopars sensorials

Aquesta primavera la Vinícola de Nulles –vins i cava Adernats– ha posat en marxa la setena edició de la ViNitCultura, una proposta enoturística nocturna que combina la divulgació amb la gastronomia. La proposta consisteix en una visita guiada al celler que culmina amb un sopar sota les arcades modernistes de l’edifici, popularment conegut com la Catedral del Vi.L’activitat comença a les vinyes, on els comensals són benvinguts amb una copa de cava que van assaborint mentre gaudeixen de la posta de sol. Tot seguit es passa al celler, on dos personatges vinguts de temps enllà –l’arquitecte del celler i un monjo viticultor de l’ordre del Cister– desgranen els secrets històrics, arquitectònics i vinícoles de l’espai. Després de recórrer la planta baixa del celler, es puja a la zona més emblemàtica de l’edifici, el pis superior, on es pot apreciar la grandesa arquitectònica dels arcs parabòlics de maó. Les taules per sopar queden aixoplugades sota aquests arcs, i a la vegada reposen sobre les tines centenàries on s’elabora el vi del celler.Un cop instal·lats a taula, comença el sopar sensorial, una experiència de cinc plats maridats amb cinc vins o caves, que es degusten mentre sona una música que també és canviant. L’experiència es completa amb cinc jocs o vivències, entre els quals destaca un tast a cegues. En aquesta edició s’ha comptat amb quatre restaurants del territori que han volgut sumar complicitats amb la Vinícola de Nulles, i que elaboraran menús especials per a l’ocasió.Segons detalla Adam Albert, responsable de comunicació i enoturisme de la Vinícola de Nulles, la visita ofereix l’oportunitat de conèixer de manera més pausada el procés d’elaboració del vi i les singularitats del territori, una informació que, apunta, moltes vegades es passa per alt: «en general estem molt avesats amb la part del vi que consisteix a obrir una ampolla, posar-lo a la copa i degustar-lo, però sovint tot el que s’amaga al darrere d’aquesta ampolla és desconegut». Durant la sessió, apunta l’Albert, «també es posa de manifest com amb el simple gest d’obrir un vi o un cava estem ajudant a defensar un paisatge i un territori», destacant el fet que, cent anys després de la seva construcció, la Vinícola està vivint un dels moments de màxima esplendor, i ho fa en paral·lel al poble de Nulles.El projecte enoturístic d’Adernats va engegar fa prop d’una dècada, i amb el pas del temps la ViNitCultura ha anat esdevenint la punta de llança de les accions empreses. Les sessions de ViNitCultura es van engegar el passat 26 d’abril. La pròxima serà aquest divendres, 24 de maig, i el restaurant convidat és ForEvents, de Valls. El 14 de juny hi haurà la darrera sessió, amb un sopar elaborat per Masia del Pla. Cada sopar té un total de 45 places, i el preu és de 45 euros per comensal. El programa es clourà el 6 de juliol amb la ja famosa Adernats ViNitFest, la Festa Major del Vi.