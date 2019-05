Salou posa a punt les seves platges per a la temporada d'estiu

Aquesta setmana s’estan duent a terme treballs per reposar arena a la platja de Llevant i a la de Capellans

La regidoria de Platges de l’Ajuntament de Salou segueix treballant per posar a punt les seves platges de cara a la temporada d'estiu. Concretament, s'està duent a terme la restitució i protecció de la sorra de les platges i cales del municipi.Entre els treballs que s'estan fent també hi ha regularització de l’arena, l'eliminació de pedres a la vora del mar i també de condicionament de les zones de concessió.Així, s’actua a les diverses cales i platges del litoral, deixant ja enllestida la zona per a l’inici de la temporada de bany i es fa en aquestes dates, per evitar que els temporals de mar facin malbé els treballs realitzats.Els treballs de reposició a la zona del davant de la Font Lluminosa (platja de Llevant) i a la platja Capellans es finalitzaran durant el dia d’avui. Mentre que divendres es preveu actuar a la cala Llenguadets i dilluns s'acabaran les tasquesa la platja de Llevant cap a la zona de l’espigó del Moll. També s’actuarà a Ponent, Llarga, Font, Vinya i Crancs.L'Ajuntament de Salou ha adjudicat els treballs a l'empresa AGROVIAL S.A. amb el pressupost final de 100.406,30 euros, IVA inclòs, dividit en un període de dos anys (2018/2019).