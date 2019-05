El nou hotel de Riudecanyes obrirà a la primavera del 2021

L’Ajuntament ha adjudicat l'edifici de Cal Bessó a una empresa que començarà les obres a finals d'any

L’Ajuntament de Riudecanyes ha adjudicat a l’empresa The Ultimate Creative Branging SL el dret de superfície de l’edifici de Cal Bessó que, un cop remodelat per la mateixa empresa, serà convertit en un hotel.L’empresa adjudicatària preveu iniciar les obres a finals d’any i calcula que l'hotel entri en funcionament a la primavera del 2021. Aquest donarà feina d'entre 12 i 17 persones de manera directa.L’edifici de Cal Bessó, situat entre els carrers del Dilluns i el Diumenge, té tres plantes i un total de 1.144 metres quadrats útils. El projecte de The Ultimate CreativeBranging SL, passa per convertir-lo en un hotel intel·ligent de 4 estrelles superior. A la planta baixa hi haurà la recepció, sala d’estar, menjador, cafeteria i els serveis generals. A dos primeres plantes s’hi ubicaran 11 habitacions, dues zones d’estar i una office. La tercera planta tindrà set habitacions i també zona d’estar i office. A més, amb el projecte es recupera el pati interior existent que servirà per la distribució de plantes. L’edifici, que fa anys que està en desús, serà reforçat a fons a nivell estructural i conservarà l’estructura externa.The Ultimate Creative Branging SL pagarà un cànon anual de 1.900 euros i tindrà dret d’explotació sobre l’immoble durant els propers 75 anys i amb el compromís que un cop transcorrin, l’hotel construït passarà a mans municipals. Feta l’adjudicació, el concessionari té ara tres anys per fer realitat el projecte i en cas contrari, l’espai tornarà a ser de titularitat municipal.El nou hotel té com a objectiu posicionar Riudecanyes com un municipi dinàmic i atractiu i oferir oportunitats laborals per als veïns. Tanmateix, permetrà dinamitzar el nucli històric, a més, de donar ús a un immoble molt deteriorat. L'edifici de Cal Bessó necessita una rehabilitació, que és inassolible per la capacitat econòmica del municipi.