L'home havia fet nombrosos grafitis en diversos indrets dels municipis

Actualitzada 23/05/2019 a les 10:50

La Policia Local d'Altafulla ha denunciat un home que havia fet diverses pintades i grafitis tant en mobiliari urbà com en edificis d'Altafulla. Tal com es pot veure en la fotografia difosa pel cos policial municipal, aquesta persona presumptament és autora de nombroses pintades en diferents indrets del municipi. Estan fetes en llocs públics com al mobiliari urbà de parcs i carrers i en edificis, així com també en propietats privades com murs de cases o bústies.Els agents de la Policia Local han denunciat l'individu per deslluïment de béns i mobiliari urbà.