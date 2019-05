A presó un detingut per robar a punta de navalla a un grup de joves a Montblanc

L’home, que va ser detingut diumenge, va amenaçar una noia amb l’arma blanca perquè la resta li donés els diners

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Montblanc junt amb agents de la Policia Local van detenir el passat diumenge un home de 33 anys, nacionalitat espanyola i veí del municipi com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. En concret, l’home va amenaçar amb una navalla a una noia per tal que tot el grup de joves amb els que estava li donessin els diners que portaven. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó.Els fets van tenir lloc el passat diumenge, 19 de maig, al passeig de l’Estació, quan un individu va abordar un grup de joves i va amenaçar una noia amb una navalla perquè la resta li donés els diners. Aquest individu anava vestit de fosc, amb gorra, tapaboques i ulleres per evitar que li veiessin la cara. Un dels joves li va donar menys de 10 euros i llavors aquest individu va marxar corrents del lloc.Ràpidament es va establir un dispositiu policial de recerca on van participar diverses dotacions dels mossos i de la Policia Local de Montblanc. Cap a les 00.30 hores una patrulla va veure una persona que coincidia amb la descripció del lladre caminant pel carrer Major. Aquest, en veure la patrulla, va fugir corrents.El fet de veure l’home i que es tractés d’un delinqüent habitual va permetre els mossos reconèixer-lo i donar avís a la resta de patrulles. D’aquesta manera, els agents van poder dirigir el dispositiu cap al domicili de l’individu. Cap a les 2.25 hores, agents dels mossos i de la Policia Local van veure l’individu a la zona on estaven fent el dispositiu i, tot i que aquest va intentar fugir, el van poder interceptar i detenir.En el moment de la detenció l’home es va mostrar molt agressiu i va donar puntades de peu als policies, als qui també va amenaçar. En l’escorcoll se li va trobar la navalla amb què havia amenaçat la seva víctima i els diners que havia robat.El detingut, amb diversos antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar dissabte a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Valls i es va decretar el seu ingrés a presó.