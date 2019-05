«Presentem un projecte engrescador per Vilallonga a curt, mig i llarg termini»

Qui va ser alcalde de Vilallonga del Camp entre el 2007 i 2015 aspira a recuperar el govern municipal amb una llista renovada

—D’entrada, la finalització de l’escola. Quan governàvem es va plantejar una ampliació. Vam aconseguir executar la primera fase i la segona es va fer durant aquest mandat. Ara queda l’última. D’altra banda, un projecte que ens resulta molt engrescador és la remodelació integral de la plaça de la Pau. És un punt estratègic per la proximitat de l’escola i també per la mobilitat dins del poble. Plantegem una remodelació que serveixi per ordenar la circulació, pensant-la molt bé, en funció de les necessitats. El camp de futbol també és un projecte que ens engresca. Ara el tenim abandonat i el volem reconvertir en un espai lúdic per a les famílies, que hi puguin anar a fer barbacoes, amb un camp de futbol 7, circuits de bicis per als petits, un parc caní i un skate parc. Amb una voluntat similar volem integrar el poliesportiu amb la zona verda del costat, per fer un gran espai per a l’esport, incorporant alguna pista de pàdel, un gimnàs municipal, un parc de salut i un rocòdrom. Finalment, en l’aspecte urbanístic, volem fer accions a la zona sud del poble per ampliar voreres, posar arbres, etc. En definitiva, fer-la més bonica i amable, perquè feia molts anys que no s’hi feia res. Finalment, també volem prestar atenció als joves, que reclamen instal·lacions. Pensem en un casal jove on es puguin reunir.—És un projecte important, que vam preveure en el Pla general que vam aprovar durant el nostre mandat. Serà un polígon petit però molt potent, i que ens plantegem tirar endavant de manera molt seriosa, per tal que s’hi puguin implantar empreses i també generar nous llocs de treball. Buscarem les col·laboracions necessàries per tirar-lo endavant.—Certament és un programa molt extens, si ho volguéssim fer tot hauríem de parlar com a mínim de dos mandats. És la primera vegada que un grup polític parla a curt, mitjà i llarg termini. Tot i que hi ha coses que sí que es poden fer en quatre anys, com la remodelació de la plaça de la Pau i la tercera fase de l’escola. Pel que fa al polígon industrial, comptem que almenys es pot deixar tancada tota la fase administrativa i arrencar-ho. El camp de futbol segurament l’haurem de desenvolupar per fases, però mirarem també de sentar les bases i arrencar-lo en la mesura del possible. El mateix passa amb la zona esportiva i de lleure, i amb la zona sud, on caldrà plantejar un projecte que agradi als veïns.—Administrant bé els impostos. Aquests quatre anys han fet una pujada enorme, i aquest increment s’ha destinat sobretot al capítol 1 de despeses, és a dir, a personal de l’Ajuntament, quan realment no fa falta. Han passat de 400.000 euros de despesa a gairebé 600.000, i tot i que hi ha més gent, això no s’ha traduït en una major efectivitat de l’administració. L’IBI s’ha apujat en un 52% i l’IAE en un 84%. Nosaltres pensem abaixar-lo en un 10% anual els pròxims quatre anys. També bonificarem les taxes de la rústica per tal d’ajudar el sector de l’avellana, que està patint una crisi molt greu de preus. En segon lloc, farem una correcta gestió de les subvencions. Durant aquest últim govern Vilallonga ha perdut 600.000 euros en subvencions que provenien tant de la Generalitat com de la Diputació, perquè no s’han gestionat correctament. D’altra banda, es va renunciar a una subvenció del FEDER que havíem iniciat nosaltres, per un import de 400.000 euros, perquè l’equip de govern es va veure incapaç de gestionar-la. És cert que gestionar els fons FEDER és molt complexe, però això no vol dir que no es pugui fer. De fet, nosaltres ens en vam sortir. L’actual govern, en canvi, directament hi va renunciar. Ens havien adjudicat un programa molt potent, Viure al poble, però l’han deixat morir. Amb l’agravant que, com que hi han renunciat, han hagut de retornar una part dels diners.—L’actual govern no ha seguit el seu propi pla de sanejament de comptes. Al 2017 havien planificat uns beneficis de 30.000 euros i van tenir unes pèrdues de 400.000 euros. El pagament a proveïdors és de 181 dies, quan la mitjana nacional és de 66 dies, i la llei diu que ha de ser de 30. Nosaltres pagàvem a 35 dies. En quant als ingressos, la desviació ha estat de 695.000 euros, un 24%. És a dir, que un de cada quatre euros previstos no han arribat. Quant a les despeses per habitant, és de 950 euros. El 26% d’aquestes despeses es destinen a sous. En paral·lel, les inversions han estat de 75 euros per habitant, un 8% del pressupost. L’any 2017, que el govern acaba de tancar ara, ha acabat amb un romanent de tresoreria de -400.000 euros. I, si haguessin sigut fidels als números, hauria estat el doble, però s’ha traspassat una part al 2018. Estem al maig del 2019 i encara no tenim els números del 18. Pensem que segurament amagaran qüestions substancials.—Quan vaig començar ens trobàvem enmig d’una conjuntura econòmica molt complicada, però ens en vam sortir molt bé. Al 2007 vam heretar una situació econòmica catastròfica, i vam marxar amb la situació redreçada. Al final, vam poder presentar un balanç de mandat molt positiu. Vam posar en marxa el Centre de la gent gran, una obra que ara està inacabada perquè en aquests quatre anys no s’ha fet res més. La pista poliesportiva de futbol 7, el nou dipòsit d’aigua, la renovació de l’enllumenat del poble, dos parcs infantils, el consultori mèdic, l’arxiu municipal, la biblioteca, la segona fase de la llar d’infants i les dues primeres de l’escola. També vam fer dos pàrquings dissuasius, en una política que considerem que s’havia de continuar, però per la qual no s’ha fet res. L’actual govern ha perdut el temps. Tenien una feina iniciada que era molt potent, i no han sigut capaços d’articular res.—El 2015 vam guanyar les eleccions però no vam aconseguir formar govern. Pensem que el govern que es va articular, d’ERC amb VPM, la marca blanca dels socialistes, va néixer malament, perquè no era més que una joint venture per fer-nos fora a nosaltres, no per governar. Després s’ha vist que aquest pacte era molt dèbil, perquè l’ajuntament ha reculat. Avui dia tenim una administració deficient. Els últims comptes presentats a la Sindicatura són del 2016. I es van presentar l’any passat. D’altra banda, s’han posat en marxa molt pocs projectes, i els que s’han engegat han trobat moltes dificultats. S’ha volgut cobrir la pista poliesportiva i es va haver d’aturar perquè les obres incomplien la normativa i un veí els va denunciar. Ara el govern es troba en ple procés judicial i amb molt males perspectives. L’actual govern té onze expedients oberts al jutjat del contenciós, dels quals quatre estan pendents de resolució i dos han estat condemnats a costes, per temeritat i mala fe. És la primera vegada en un ajuntament de la província. Tenen dotze reclamacions a la comissió de garantia del dret a la informació, set de les quals han estat estimades. I al jutjat del penal, quatre diligències prèvies obertes i un judici oral també obert. Al final tota aquesta pressió ha acabat per paralitzar la gestió del govern. Administrativament no estan donant resposta i un mandat que hauria d’haver servit per consolidar tota la feina feta fins el 2015, ha estat fallit, fracassat i perdut.—La nostra primera opció és fer un resultat que ens permeti marcar camí. Però, som conscients que amb cinc llistes, fer majoria absoluta és molt complicat. Per tant, entenem que a partir del 26 d’abril hi haurà una segona fase que haurem d’estudiar en funció dels resultats. És evident que caldrà fer pactes i, en aquest sentit, no posem cap condició prèvia, estem oberts a governar amb tothom, perquè tots formem part de la mateixa comunitat i donem per fet que tothom es presenta per fer el millor per al poble.