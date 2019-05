Localitzen el cadàver d'un jove al costat d'una torre elèctrica a la Selva del Camp

L’accident mortal ha tingut lloc darrere de l’institut on estudiava el nen

Actualitzada 22/05/2019 a les 14:02

Un nen ha mort aquest dimecres al matí per una descàrrega en una torre elèctrica de la Selva del Camp. El menor d’edat s’hauria enfilat sol a la torre per circumstàncies que es desconeixen. La torre es troba en una zona boscosa, just arran un petit barranc, a escassos metres de l’IES Joan Puig i Ferreter on estudiava el nen, d'uns 13 anys d’edat. L’avís l’han donat uns alumnes en veure guspires i alguna cosa que queia de la torre elèctrica i que, tot seguit, s'hi declarava un petit incendi de vegetació. L’Ajuntament de la Selva ha declarat una jornada de dol i s’han suspès tots els actes previstos per avui i demà. D'altra banda, a l’institut i també a l'escola s’han mantingut les classes.Els guàrdies municipals de la Selva del Camp han trobat aquest dimecres al matí el cadàver del menor al costat de la torre elèctrica, molt a prop de l’institut Joan Puig i Ferreter i de l’escola Abel Ferrater del municipi. Guàrdies municipals i Bombers s’han desplaçat fins al lloc dels fets i han localitzat el cos sense vida d’un jove amb signes d’haver patit una electrocució. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de la mort i s'ha activat un equip de psicòlegs.L’alcalde de la Selva, Jordi Vinyals, ha manifestat la seva consternació i ha expressat el condol a la família i amics del nen. Segons ha relatat l’alcalde, la víctima és un alumne de l’institut que hauria anat sol fins a la torre elèctrica i s'hi hauria enfilat per motius que s’investiguen, fora de l’horari escolar -l’accident s’ha produït poc després de les vuit del matí- i de l’àmbit del centre. Amb tot, la torre es troba a pocs metres del recinte. Una porta posterior dona accés a aquesta zona barrancosa.L’alcalde ha reiterat que les línies elèctriques passen per fora del complex educatiu i que mai s'havia patit una tragèdia similar en aquest poble de 5.700 habitants. A més, el poble ha patit un petit tall de subministrament elèctric que se sospita que té relació amb l'incident. Fins a la zona s’han desplaçat efectius dels Bombers, dels Mossos i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més de la comitiva judicial i autoritats, com el delegat d’Ensenyament i el delegat del Govern a Tarragona.