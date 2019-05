La ruta Mar de Tapes torna a Cambrils al juny

Quatre xefs han valorat les propostes culinàries per d'ajustar-les o millorar-les

Actualitzada 22/05/2019 a les 16:52

La vuitena edició de la Mar de Tapes de Cambrils, que se celebrarà del 7 al 16 de juny, comptarà amb una quarentena de bars i restaurants participants. La ruta gastronòmica busca destacar la qualitat del producte local.Un jurat d’experts i un equip tècnic de quatre xefs s’han desplaçat aquesa setmana al Mercat Municipal de Cambrils per fer una valoració i millora de les propostes gastronòmiques de la Mar de Tapes de Cambrils.Els establiments participants oferiran tapa i una canya per 3 euros i 4 restaurants que oferiran un menú de tapes acompanyat d'una cervesa Estrella Damm amb tres franges de preus (25, 40 i 60 euros).La ruta gastronòmica compta amb Estrella Damm com a patrocinador, el Patronat Municipal de Turisme i el gremi de restaurants.A més a més, un jurat professional designarà les tres millors propostes que es presenten al concurs, que obtindran un diploma acreditatiu i un premi addicional a la millor tapa, que serà un uniforme especial creat i fet a mida.