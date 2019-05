El nou Hotel Pòsit crearà 25 nous llocs de treball i suposarà una inversió de 18 MEUR

L’equipament turístic obrirà portes la primavera del 2021, segons els promotors

Actualitzada 22/05/2019 a les 11:08

L’hotel de luxe projectat a la plaça del Pòsit de Cambrils suposarà una inversió de 18 milions d’euros i la creació de 25 nous llocs de treball. Segons informa la societat promotora Natarent, l'establiment serà de categoria quatre estrelles, tindrà 67 habitacions -deu de les quals suites- i preveu obrir portes la primavera del 2021. El projecte es va anunciar el 2013 però des d’aleshores s’ha mantingut aturat, sobretot per la manca d’acord amb l’empresa gestora del pàrquing subterrani de la plaça per reforçar els pilars que haurien de suportar l’edifici. Els promotors han decidit modificar el projecte per tal d’alleugerir l’estructura i rebaixar-lo de cinc a quatre pisos d’altura.Segons l’empresa promotora, el nou hotel estarà obert tot l'any amb la intenció de col·laborar a trencar l’estacionalitat turística. A més, l’edifici “permetrà donar continuïtat al teixit urbà integrant la singularitat d'un edifici cridat a ser un referent”, sobretot per la façana sobre la plaça i un gran atri interior de tres plantes d'altura, segons assenyala un comunicat de l’empresa.L’edifici s’ha concebut com una gran gàbia de pesca artesanal i tindrà més de 4.200 metres quadrats de superfície construïda. El projecte utilitza el vímet per a la formació de gelosies tant en les façanes interiors de l'atri com en les de carrer, on la meitat de la superfície en planta baixa es destinarà a usos comercials. L’hotel també tindrà bar, restaurant i una piscina a la coberta, que s’han concebut com un mirador.El mes passat els promotors van avançar que la construcció arrencaria a partir del 15 de setembre vinent, tal com estableix la normativa municipal, i que les obres durarien un any i mig. Mentrestant, l’empresa promotora s’ha compromès a enretirar uns metres les tanques que delimiten el solar, per deixar més espai lliure a la plaça, i a netejar i a ornamentar el tancament actual.