El Grup Blasi compra la polèmica residència Montemar de Vilafortuny i inicia l'enderroc

Actualitzada 22/05/2019 a les 13:31

La polèmica residència Montemar de Vilafortuny (Cambrils) ha començat a ser enderrocada aquest matí. Els terrenys de l’edifici abandonat han estat adquirits pel Grup Blasi, propietari actual dels càmping Resort Sangulí, Cambrils Park Resort i del Complex Esportiu de Salou. L’empresa ha confirmat l’adquisició del solar i l’inici d’obres. Assegura, però, que no té cap projecte sobre la taula. Els treballs d’enderroc, segons el Grup Blasi, s’han iniciat amb urgència per evitar que empitjori el deteriorament que presentava l’edifici, sobretot després del darrer incendi que va provocar l’expulsió dels ocupes que hi vivien.



La instal·lació de tanques en el perímetre de la residència ahir, ha donat pas avui a l’entrada de màquines que han encetat els treballs de demolició. La notícia de l’inici de l’enderroc ha començat a córrer entre els veïns de Vilafortuny. Els que viuen al voltant de l’edfici abandonat veuen amb satisfacció la fi de quasi un any de protestes demanant l’expulsió del grup d’ocupes que s’hi havien instal·lat i que anunciaven la creació d’un centre fora dels circuits legals destinat a acollir una cinquantena de famílies, segons deien, amb desarrelament.



Tot i que fonts veïnals afirmen que el Grup Blasi hauria demanat llicència d’obres per construir un hotel als terrenys de la residència, l’empresa ho desmenteix tot assegurant que no hi ha res definit encara, però confirma la recent compra dels terrenys a Solvia, la filial d’actius immobiliaris del Banc Sabadell, que n’era la propietària fins ara.

La residència Montemar va tancar les seves portes a finals d’agost de 2012, després que la Generalitat obrís un expedient al grup BBS, l’empresa gestora del centre. L’ERO impulsat per l’empresa va afectar els seus treballadors i els 81 avis que hi residien es van haver de buscar una altra residència. Un cop tancat, l’immoble va ser un blanc fàcil de saquejos de mobiliari, material i, fins i tot, de les instal·lacions de llum, aigua i calefacció. L’edifici es va quedar en l’esquelet i, davant de les queixes dels veïns, l’Ajuntament va haver de procedir a tapiar els accessos, portes i finestres.



A finals del juny del passat any, els veïns assistien amb sorpresa a l’ocupació per part d’un grup de persones, llur cara visible és l’activista Jorge Fernández. Asseguraven tenir la intenció de convertir les restes de la residència en un centre –l’Edifici Dignitat– on donarien cabuda a «50 famílies amb menors i un centenar de persones amb desarrelament social», segons deien.



L’ocupació va provocar l’alarma dels veïns, els quals es van organitzar i van convocar mobilitzacions en contra. Després de mesos de tensió entre els ocupes i el veïnat, un incendi a l’interior de l’edifici el passat 28 de febrer provocava l’expulsió definitiva del grup de persones que hi vivien per motius de seguretat.