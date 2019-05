Aquest hauria topat contra les pilones que separen els carrils de circulació amb el carril bici

Actualitzada 22/05/2019 a les 19:49

Un vehicle de petites dimensions ha bolcat aquesta tarda al passeig marítim de Cambrils. El turisme hauria topat contra les pilones que separen els carrils de circulació amb el carril bici del passeig i hauria bolcat a sobre de la calçada. Una de les pilones ha quedat arrencada per la topada.La Policia Local de Cambrils ha ajudat a moure el vehicle, per tal que una grua se l'emportés. Es desconeix si el conductor ha resultat ferit. Els Bombers, per la seva banda, no han hagut d'actuar.