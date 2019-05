Alumnes de l'IES Vila-seca guanyen el premi territorial de Ficcions 2019

En l'11a edició han participat 3.801 estudiants d’entre 14 i 18 anys d’arreu de Catalunya

Rècord de participació

Més de 300 persones d’arreu de Catalunya, País Valencià i Illes Balears van assistir dimarts a l’acte de lliurament de premis de l’11a edició del concurs literari Ficcions, celebrat al CaixaForum Barcelona. Els alumnes Alba Beguer, Andreu Faro i Noelia Torres de l’IES Vila-seca del mateix municipi han estat els guanyadors del Premi Territorial de Tarragonaamb el seu relat Sentenciat. Mentre que Dídac Boldó, Andreea Macovei i Jesús Monch de l’Institut Dertosa de Tortosa han guanyat el premi de les Terres de l'Ebre amb Efecte Papallona.De les 164 històries finalistes, el Premi de Ficcions 2019 ha recaigut en el grup Parabatais, integrat per Julieta Iriarte, Zaira Pérez i Emma Villarejo de l’INS Sant Andreu, pel seu relat 1944. D’altra banda, el Segon Premi ha estat per Emma Abella, Núria Valera i Judith Prados de l’IES Jaume Viladoms de Sabadell per l’obra Les paraules ferides.L’esdeveniment ha comptat amb la presència d’Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Oriol Magrinyà, director de l’Editorial Barcino, un dels projectes de la Fundació Carulla; Mohamed El Amrani, periodista i fundador de l’Associació Cultural Xarxa de Convivència de Roses; Marta Vivet, guionista de la sèrie de ficció de TV3 “Les de l’hoquei”; M. Carme Rodríguez, vicepresidenta de l’AMIC i Josep Ritort, secretari general de l’AMIC.Aquesta 11a edició ha tancat amb una participació rècord de 3.801 participants d’entre 14 i 18 anys d’arreu de Catalunya (2.725), País Valencià (582 alumnes) i Illes Balears (494 alumnes) provinents de 306 centres educatius diferents. Aquestes xifres suposen un rècord absolut en la història del concurs, ja que s’ha incrementat en més d’un 6% la xifra de participació respecte a la desena edició.De les més de 1.500 històries publicades, el jurat, format per persones vinculades al món literari i de l’educació, ha seleccionat 164 grups finalistes: 90 a Catalunya (146 alumnes), 37 al País Valencià (77 nois i noies) i 37 grups a les Illes Balears (un total de 54 estudiants).El concurs Ficcions és una iniciativa de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) per promoure la lectura i l’escriptura en català entre els joves dels territoris de parla catalana.