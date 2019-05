PP, Cs i Unidos li retreuen a Granados el pacte amb Junts per Catalunya

Asseguren que l’alcalde s’amaga de les sigles de Carles Puigdemont de cara a les eleccions municipals

Actualitzada 20/05/2019 a les 20:49

El PP de Salou creu que Granados hauria de ser transparent i aclarir als seus veïns amb quin partit es presenta a aquestes eleccions municipals. Pels populars «Granados no ha negat públicament les últimes notícies aparegudes en mitjans de comunicació que afirmen que és el candidat de Puigdemont perquè són veritat. Els salouencs no mereixen ser enganyats». El candidat popular, Mario Garcia, diu que mai amagaria les sigles del partit que representa «perquè em vaig afiliar al PP fa més de 25 anys convençut de que és el que millor defensa els principis i valors en els que crec». «Alguns s’omplen la boca de ser un partit municipalista quan realment es presenten sota unes sigles que perjudiquen seriosament el principal motor de la nostra economia local, el turisme», diuen. «Com pretenen defensar al mateix temps els interessos de Salou presentant-se amb una candidatura que demana la independència d’Espanya? Realment creuen que així potenciaran el nostre turisme nacional?», es preguntava el candidat popular.Per la seva banda, el líder de Ciutadans a Salou, Pere Lluís Huguet, deia que «reclamem a Pere Granados que aclareixi als salouencs quins partits integren la seva candidatura de cara al 26-M». «L’actual alcalde pretén ocultar que és el candidat de Puigdemont i s’amaga sota la marca Sumem per Salou», va explicar el cap de llista de Cs per Salou i va afegir que «la documentació presentada a la Junta electoral confirma que la coalició que lidera Granados la integren el PDeCAT i l’antiga Convergència, sense que en formi part cap partit municipalista de Salou».Pere Lluís Huguet considera que «els ciutadans de Salou tenen dret a saber a qui voten a les eleccions del 26 de maig i a no ser enganyats amb noms suposadament tranversals». «Demanem a Granados que sigui transparent i clar, igual que ho som nosaltres, ja que els votants de Ciutadans saben exactament a qui estan votant i tenen clar que nosaltres som un projecte de centre i renovador», va concloure.Finalment, el partit Unidos assegura que «aquesta coalició no és, tal com prediquen, ni municipalista, ja que amb aquest pacte s’integren al PDeCAT i sumen amb altres partits de la província per a la Diputació». La candidatura Sumem per Salou, afirmen, «no és ni transversal ni integradora, ja que entenem que els no independentistes queden fora de la candidatura», diuen des de la formació.