Dos detinguts en una mateixa nit per traficar amb cocaïna a Salou

Ambdós homes van ser enxampats venent droga a turistes a la zona d’oci nocturn

Actualitzada 21/05/2019 a les 09:37

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dissabte 18 de maig a Salou dos homes de 28 i 29 anys, de nacionalitat dominicana i senegalesa com a presumptes autor d’un delicte de tràfic de drogues. Tots dos van ser arrestats, amb poques hores de diferència, per vendre cocaïna a la zona on es concentra el major nombre de locals d’oci nocturn del municipi.La primera detenció va tenir lloc al voltant de les 02.30h quan una dotació de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) que efectuava tasques de prevenció a l’entorn de l’avinguda Carles Buïgas va observar una transacció de compravenda de substàncies entre tres homes. Dos d’ells van marxar junts del lloc després de comprar un embolcall de cocaïna.Els agents van identificar els compradors, dos turistes britànics, els quals van explicar que havien adquirit la substància intervinguda a aquesta tercera persona, un veí de Salou de nacionalitat senegalesa de 29 anys, a qui durant l’escorcoll se li va trobar 90 euros amb bitllets fraccionats.Està previst que el detingut, que compta amb diversos antecedents -tres d’ells relacionats amb delictes de tràfic de drogues-, passi a disposició de l’autoritat judicial en les properes hores.Pocs minuts després de les sis del matí, els mateixos agents van entrar en una discoteca del mateix carrer Carles Buïgas requerits per un ciutadà al qual li havien robat el telèfon mòbil poc abans. En observar la presència policial, un client es va amagar ràpidament alguna cosa entre la roba, fet que els va cridar l’atenció.En l’escorcoll d’aquest client se li va trobar cocaïna repartida en vuit embolcalls de plàstic i 340 euros fraccionats en diversos bitllets. L’home, un veí de Reus de 28 anys, natural de la República Dominicana, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.L'home va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció número 3 de Tarragona el qual en va decretar la seva posada en llibertat amb càrrec i amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.