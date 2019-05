La víctima, de nacionalitat russa, creuava un pas de vianants al passeig de Pau Casals

La policia local de Vila-seca ha detingut el conductor que ha atropellat mortalment un turista rus aquest migdia a la Pineda —cap a un quart de dues del migdia— mentre creuava el pas de vianants del passeig de Pau Casals amb Monestir de Poblet. El detingut és un veí de Salou de 56 anys que conduïa a gran velocitat un vehicle de la marca BMW i amb una taxa d'alcoholèmia de 0,69 mg/l, quan el límit màxim permès és de 0,25. També ha donat positiu en el controld e drogues —per consum d’haixix i metamfetamina.El conductor ha realitzat un avançament a un altre cotxe a gran velocitat en direcció al Cap Salou i en línia contínua i ha envestit el turista rus que estava creuant el pas de vianants amb la seva parella. L'impacte ha estat tan contundent que ha desplaçat el cos de la víctima a una distància de 25 metres aproximadament del lloc de l'accident. L'home hauria mort a l'acte.El turista rus és un home de 46 anys que estava allotjat en un dels hotels de la Pineda amb la seva parella, qui ha hagut de ser atesa per una crisi d'ansietat. A més d'acudir-hi els serveis d'emergència i la policia local -que s'ha encarregat d'instruir diligències- el Patronat de Turisme de Vila-seca ha coordinat el servei de traducció i la reserva d'una habitació a l'hotel Palas on s'ha prestat ajut psicològic a la parella de la víctima. L'atropellament ha provocat una gran expectació al passeig Pau Casals de la Pineda on ja hi ha una important presència de turistes. La via ha estat tallada per espai de dues hores, el temps que ha trigat a produir-se l'aixecament de cadàver.El veí de Salou ha estat detingut i denunciat per conducció temerària i haurà de respondre, molt probablement, per un delicte d'homicidi imprudent.