Comença la 20a campanya d'excavacions de l'IPHES al jaciment del Molí del Salt, a Vimbodí i Poblet

Els investigadors recuperen més de 50.000 restes arqueològiques des de l’any 1999

Actualitzada 21/05/2019 a les 11:25

L’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) té en marxa la vintena campanya d’excavacions al jaciment del Molí del Salt, a Vimbodí i Poblet. Els treballs van començar el 13 de maig i s’enllestiran el 8 de juny, i estan dirigits per l’investigador Manuel Vaquero i per l’estudiant Susana Alonso. L’objectiu és arribar a la base del nivell B1.1 a la zona oest del jaciment, amb una antiguitat superior als 14.000 anys, per tal de poder encetar l’excavació del nivell B2, datat en uns 15.000 anys. Aquest nivell correspon a les ocupacions humanes més antigues documentades fins ara al jaciment.Des que es va fer la primera excavació al Molí del Salt l’any 1999, en aquest jaciment s’han recuperat mes de 50.000 restes arqueològiques, que aporten informació de com vivien els habitants de la Conca de Barberà al Magdalenià Superior final, fa entre 15.000 i 13.000 anys. A més, s’ha posat al descobert una prolífica i variada col·lecció de peces d’indústria lítica, restes de fauna i elements d’ornament de gran valor informatiu per conèixer com era la vida en aquell període.El Molí del Salt ha arribat a traspassar l’àmbit científic internacional per haver proporcionat la col·lecció d’art moble paleolític mes representativa de Catalunya. De les dinou peces amb gravats localitzades en aquest jaciment, en destaca un mapa de la distribució d’un campament de caçadors i recol·lectors que és únic al mon.Els treballs al jaciment del Molí del Salt s’emmarquen dins el projecte d’investigació de l’IPHES Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona. L’equip encarregat dels treballs de camp i de laboratori està format per dotze persones. Una bona part del excavadors són estudiants del Máster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la URV, però també hi participen alumnes d’altres centres com la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Ferrara (Itàlia).Aquests treballs tenen el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet.