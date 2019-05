Obertes les inscripcions del Casal d'Estiu i l'Espai Jove d'Estiu del Morell

El Casal d’Estiu tindrà lloc del 25 de juny al 6 de setembre, per quinzenes l'Espai Jove d’Estiu es farà les tardes de l’1 al 26 de juliol

Actualitzada 20/05/2019 a les 15:38

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament del Morell torna a engegar, un any més, una nova edició del Casal d’Estiu i l’Espai Jove d’Estiu. El període d’inscripcions s’obre aquest dilluns 20 de maig i finalitza el 7 de juny. Els formularis es poden trobar al mateix l’Ajuntament i al Centre Cultural en horari d’atenció al públic, així com a l’Escola Ventura i Gasol i l’INS El Morell. Les inscripcions es mantindran obertes durant l’estiu en funció de la disponibilitat de places i sempre que es formalitzin almenys una setmana abans de quan es vulgui iniciar l’activitat.El Casal d’Estiu començarà el 25 de juny i s’allargarà fins al 6 de setembre. S’hi poden inscriure tots els nens i les nenes que hagin cursat entre P3 i 6è de primària durant aquest curs i durà a terme les seves activitats de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Així mateix, hi ha la possibilitat de servei d’acollida, de les 08.30h a les 9h, i servei de menjador, de 14h a 15h.El programa, com sempre, es farà per quinzenes, amb un cost de 72,24 euros el Casal, 5,16 euros el servei d’acollida, 63,98 euros el menjador i 7,22 euos el menjador esporàdic (un dia).Pel que fa a l’Espai Jove d’Estiu, tindrà lloc les tardes de l’1 al 26 de juliol. S’hi poden inscriure tots els nois i les noies que hagin cursat ESO fins als 16 anys, i tindrà un cost de 10,30 euros el mes.Cal recordar que les places són limitades.