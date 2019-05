La Tonyinada 2019 de l'Hospitalet de l'Infant serveix més de 2.000 tapes

Les XX Jornades de la tonyina, previstes fins al 9 de juny, es van inaugurar ahir diumenge amb aquest esdeveniment gastronòmic

Un total de 2.100 tapes amb la tonyina com a ingredient principal es van servir, ahir diumenge 19 de maig a la plaça Catalunya de l’Hospitalet de l’Infant, en el marc de la Tonyinada 2019. Amb aquesta diada gastronòmica s’han inaugurat oficialment les XX Jornades de la tonyina, organitzades per la Regidoria de Turisme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, les quals s’allargaran fins el 9 de juny.A més de tastar les creacions culinàries en forma de tapa que van preparar els restauradors per un preu de 2 euros, el públic va poder gaudir de les actuacions musicals dels Batukets de l’Hospitalet de l’Infant i del grup The Summer Lovers. També hi va haver tallers infantils gratuïts. En un dels tallers, els nens i nenes van poder cuinar-se unes mini clotxes de tonyina. I, com a novetat, també s’hi van vendre mini clotxes «solidàries», en benefici de la Fundació el Somni dels Nens, una entitat que dóna suport als nens que pateixen càncer o altres malalties cròniques i greus i a les seves famílies.A més, es van sortejar un lot de productes de la Cooperativa Agrícola de Vandellòs i una tauleta entre tots aquells que van assaborir les tapes.Aquesta festa gastronòmica ha donat el tret de sortida a la 20a edició de les Jornades de la Tonyina, que finalitzaran el diumenge 9 de juny. En aquesta edició hi participen tretze establiments (onze de l’Hospitalet de l’Infant: Llesqueria El Porró, Restaurant El Solomillo, Restaurant Sancho, Restaurant Topolino, Restaurant Pizzeria Amalfi, Restaurant Le P’tit Normand, Bar-Cerveseria Cal Rullo, Sol Solet bar terrassa, Restaurant Nàutic i Kanuka; un de Masboquera: El Rebost de la Nuri; i un de Pratdip: La Cuina d’en Carlos).A deu d’aquests establiments, en concret, s’hi ofereixen menús amb la tonyina com a ingredient protagonista, per uns preus que oscil·len entre els 12,50 i els 25 euros. En tots s’ofereixen ‘tonyi-tapes’, és a dir, tapes elaborades amb tonyina per un preu de 2 euros. Els que tastin els menús podran prendre part en el sorteig de diversos premis per gentilesa de diversos establiments del municipi i de les comarques de Tarragona.La regidoria de Turisme ha organitzat també un concurs fotogràfic a Instagram. La fotografia més votada guanyarà quatre entrades a PortAventura World i les altres tres finalistes, una entrada a aquest parc temàtic cadascuna. Les bases del concurs es poden consultar en el fullet informatiu de les jornades i a www.hospitalet-valldellos.cat