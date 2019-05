La II Spain Classic Raid acabarà una etapa al passeig Jaume I de Salou

El ral·li de cotxes clàssics està format per vuit etapes que recorren carreteres espectaculars

Actualitzada 20/05/2019 a les 15:48

La segona edició del Spain Classic Raid ha començat aquest dissabte 18 de maig i s'allargarà fins al proper dia 25. Salou acollirà la meta de la cinquena etapa el dimecres 22 de maig, al passeig Jaume I.El Spain Classic Raid està format per vuit etapes per gaudir de carreteres espectaculars amb trams mítics de ral·lis, dels paisatges i de la gastronomia que ofereixen les localitats per les quals discorre.Els aficionats podran veure de prop els cotxes dels equips participants al parc tancat de la meta de la cinquena etapa al passeig de Salou, des de les 18.15 hores.El ral·li de regularitat per a cotxes clàssics més llarg d'Europa compta amb una variada inscripció, amb models com els Porsche 911, 964 i 944, Toyota Celica o Renault Fuego, juntament amb models més entranyables com el Volkswagen Escarabat, Renault 5 o Ford Fiesta.