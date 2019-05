La Pobla celebra el Sant Isidre més familiar

L’esmorzar solidari amb 500 menús venuts, el passeig en carro de cavalls, les propostes d’animació infantil i el Mercadet d’objectes de segona ma, protagonistes de l’esdeveniment

Actualitzada 20/05/2019 a les 15:25

La Pobla de Mafumet va acollir, ahir diumenge, una nova fira de Sant Isidre, la qual va ser més familiar de mai. Organitzada per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre amb la col·laboració de l’Ajuntament i els voluntaris de la Comissió de Festes, la jornada va estar repleta d’activitats com l’esmorzar solidari, espectacles d’animació infantil o el Mercadet de segona mà.La festa es va iniciat amb l’esmorzar solidari, pel que es van vendre tiquets a 3 euros. L’organització va vendre els 500 esmorzars preparats per a l’ocasió, que incloïen pa, tomàquet, arengada, cansalada, llonganissa, xoriço, botifarra i fruita. La recaptació serà destinada a finalitats benèfiques.Els assistents a l’acte també van gaudir de la tradicional passejada en carro de cavalls pels carrers del poble; propostes d’animació infantil com pinta cares, zona d’inflables i un trenet com a novetat; l’animació musical de Coloraines Band; i la presència dels PJMasks, que van compartir temps i fotografies amb els infants del municipi.Paral·lelament, el Parc de les Pobles també va acollir una nova edició del Mercadet d’objectes de segona mà, organitzat per l’Associació Familiar Més 30. L’afluència de públic va ser constant durant tot el matí.