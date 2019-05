La pensió dels jubilats tarragonins està per sota de la mitjana catalana

Cobren 67,17 euros menys, segons les dades de la Seguretat Social

Actualitzada 20/05/2019 a les 19:51

Viduïtat

La Seguretat Social paga al mes 6.010.977 d'euros en pensions als jubilats d'Espanya, amb una mitjana de 1.135,25 euros. D'aquests, 1.121.805 euros estan destinats als pensionistes catalans, on la pensió mitja és de 1.154,14 euros.En el cas de la demarcació de Tarragona, aquesta es troba en segons posició respecte les altres províncies catalanes. La pensió mitja dels pensionistes tarragonins es troba en els 1.086,97 euros, una xifra per sota de la mitjana de tota Catalunya. La pensió més alta se l'emporten els barcelonins amb 1.190,80 euros, seguit dels de Tarragona, Girona amb 1.024,06 euros i Lleida amb 986,02 euros.Les xifres publicades per la Seguretat Social corresponen al sistema de pensions en vigor a partir de l'1 d'abril del 2019. Pel que fa a Espanya, el País Basc és la comunitat autònoma on els jubilats tenen la pensió més alta amb una mitjana de 1.398,63 euros seguida d'Astúries (1.372,38), Madrid (1.331,66), Navarra (1.284.50) i Cantàbria (1.206,65).D'altra banda, a la zona baixa se situen la Comunitat Valenciana (1.037,47), Andalucía (1.024,37), Múrcia (1.007), Galícia (951,37) i Extremadura (940,3).A Espanya, la Seguretat Social abona 2.359.938 euros en pensions de viduïtat amb una mitjana de 710,57 euros. A Catalunya, es destinen 393.988 euros amb una mitjana de 717,17 euros. Els barcelonins superen aquesta xifra amb 743,13 euros, els de Tarragona cobren una mitjana de 673,18 euros, 627,03 euros pels de Girona i 613,05 euros els lleidatans.La comunitat autònoma amb una pensió de viduïtat més alta és el País Basc amb un import de 778,84 euros, seguit de Madrid amb 811,90 euros i Astúries amb 808,54 euros. A la cua se situen Múrcia (650,50), les Illes Balears (637,60) i Galícia (599,03).