Detenen un home que havia fugit després de encastar el cotxe que conduïa contra un arbre

Actualitzada 20/05/2019 a les 15:54

La Policia Local de Torredembarra va detenir, el passat dijous, un home de 40 anys i veí de Torredembarra com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat, resistència i desobediència als agents de l’autoritat. L’home va ser arrestat després de fugir d’un accident que havia tingut amb el cotxe que conduïa i agredir un dels agents.Els fets van succeir al voltant de les 17h, quan la Policia Local de Torredembarra va observar un vehicle encastat en un arbre a l’accés al pàrquing públic del passeig de la Sort. El vehicle es trobava totalment obert però no hi havia cap persona al lloc.Segons van manifestar diversos testimonis, el conductor va fugir direcció passeig de Miramar.Els agents van realitzar un recerca per tal de localitzar el presumpte conductor del vehicle, que va ser localitzat minuts més tard i que pretenia escapolir-se. L’autor dels fets va ser reduït i detingut després d’agredir un dels agents.Finalitzades les diligències, el detingut ha passat a disposició judicial.