Cambrils homenatja a tres empreses i dues entitats al pregó de la Fira Multisectorial

Entre aquestes hi ha l’Associació de Veïns Nou Cambrils i el Banc del Temps

Actualitzada 20/05/2019 a les 18:33

Cambrils va homenatjar ahir a tres empreses i dues entitats en marc de l’acte del pregó de la 62 Fira Multisectorial per la seva trajectòria. Concretament, les homenatjades van ser la Fusteria Nolla Benavent (56 anys), la perfumeria Novetats Port (55 anys) i la Gestoria Sangenís (50 anys). Mentre que d'entitats van ser l’Associació de Veïns Nou Cambrils pel seu 30è aniversari i l’Associació Banc del Temps de Cambrils pel seu 10è aniversari.La Fusteria Nolla va néixer de la mà de Josep Nolla i Badia, l'any 1963, que ja coneixia l’ofici que va aprendre amb el seu pare i germà. Al cap de pocs anys va morir i va ser la seva esposa, Teresa Benavent, qui va prendre el relleu. L'any 1981 van obrir una botiga de mobles de cuina que encara es troba situada al carrer Tarragona 18.La gestoria Sangenís va ser creada l’any 1969 per Josep Sangenís i Margalef, que va obrir un despatx al carrer General Prim, 6, de Cambrils. L’any 1986 es va ampliar aquest negoci amb la inauguració d’una altra seu al Passeig La Salle. Actualment disposa de tres oficines al municipi.La perfumeria Novetats Port va ser fundada per les bessones Salvadora i Amàlia Burrut i Fortuny al carrer José Antonio, avui Consolat de Mar. Actualment, el negoci el porta una neboda seva, Maria Teresa, que ha sabut entendre el seu llegat i actualitzar-lo a les necessitats dels clients presents.L'Associació de veïns del Nou Cambrils treballa des de fa 30 anys per millorar les condicions del barri, crear i reforçar la identitat pròpia i afavorir la cohesió social i la integració de tots els veïns. Any rere any han promogut les Festes del Barri i són un exemple de bona feina, implicació, responsabilitat i integració.L'última entitat homenatjada ha estat l'Associació Banc del Temps de Cambrils que és una iniciativa comunitària d’intercanvi de temps, habilitats, serveis, coneixements, relacions i ajuda gratuïta entre persones que resideixen al municipi. El seu objectiu és donar, rebre i compartir.