El Parc Samà multiplica per vuit el nombre de visitants en els dos últims anys

Aquesta temporada s’estrenarà un hivernacle i un laberint vegetal

Actualitzada 10/04/2019 a les 15:28

El Parc Samà de Cambrils ha multiplicat per vuit el seu número de visitants en els dos darrers anys, coincidint amb un canvi en la gestió de l’espai, segons les dades que han presentat aquest dimecres. El 2018 va rebre 86.000 persones, per 55.000 del 2017 i 10.000 del 2016. De cara a la nova temporada la instal·lació obrirà un hivernacle de plantes tropicals amb més de 75 espècies i un laberint vegetal que permetrà conèixer els Objectius del Desenvolupament Sostenible de l’ONU. També s’ha renovat la vegetació, amb més de 300 nous arbres plantats, que permeten arribar als 1.200 en les 14 hectàrees d’extensió.Segons han informat els responsables del parc, dels 86.000 visitants, el 75% eren procedents d’arreu de l’Estat, amb Catalunya, Aragó, País Valencià, País Basc i Navarra com a principals mercats. L’altre 25% va ser internacional, amb una destacada presencia de ciutadans del Regne Unit França, Alemanya i Rússia. El turisme familiar va representar el 63% dels visitants. Els responsables en la gestió del Parc Samà han destacat la bona col·laboració amb l’administració pública, especialment amb l’Ajuntament de Cambrils, la Diputació de Tarragona i l’Agència Catalana del Turisme.Pel què fa a les novetats d’enguany, destaca un nou hivernacle batejat amb el nom d’Alfonso de Fontcuberta i Samà, VII Marquès de Marianao, en homenatge a l’impulsor del parc els darrers anys del segle XX. Té 350 metres quadrats i conté més de 75 espècies palmàcies i altres arbres tropicals. El parc, com molts jardins de l’època del romanticisme, ja va tenir un hivernacle, però es va destruir durant la Guerra Civil. L’altra gran atracció és un laberint vegetal, que es tematitzarà amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Tindrà 17 illes, una per a cada ODS, amb la intenció de difondre’ls entre els visitants. La vegetació de la instal·lació també s’ha renovat amb 300 nous arbres, principalment de la família de les palmeres. En total, les 14 hectàrees de l’espai compten amb 1.200 arbres.