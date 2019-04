El Grup de Teatre Principal tornarà a l'octubre als escenaris amb 'Peter Pan'

El muntatge ha aplegat 1322 espectadors en 5 representacions que han omplert el teatre fins a exhaurir-ne les entrades

Actualitzada 10/04/2019 a les 16:03

El Grup de Teatre Principal tornarà a pujar a l'escenari a l'octubre per representar l'obra Peter Pan. Diumenge va tindre lloc l'última de les cinc representacions que han aplegat 1322 espectadors fins a exhaurir-ne les entrades.És per això, i davant les bones opinions i crítiques del públic, que l’entitat teatral es proposa ara reposar l’espectacle de cara al proper mes d’octubre, per tal de permetre, a aquelles persones que no han pogut fer, de gaudir del muntatge, obra que ha reunit una trentena de joves actors i actrius a l’escenari, a part d’un ampli equip tècnic i de suport.L’espectacle, amb una durada de dues hores aproximada amb entreacte, ha permès als espectadors viatjar fins al món màgic de Mai Més amb en Peter Pan i la seva divertida fada Dringuets, acompanyats pels germans Darling (Wendy, John i Michael) i amb l’ajuda dels Nois Perduts i la Tigressa Lily, en una aventura apassionant contra el malvat Capità Garfi, el seu ajudant Smee i tota la tripulació de pirates a bord del Jolly Roger.