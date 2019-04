Cèsar Puig diu que la relació amb el Ministeri d'Interior va ser «bona» i fluïda» durant el 17-A

L'exsecretari general d'Interior admet que els Mossos tenien el 2015 una «absoluta mancança d'un equipament modern per fer front a una amenaça terrorista»

L'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig ha afirmat aquest dimarts que la relació amb els responsables del Ministeri de l'Interior durant els atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 va ser «bona» i «fluïda» tenint en compte les «circumstàncies dramàtiques que vam tenir». Puig, que ha comparegut al Parlament a la Comissió d'Investigació dels atemptats, ha assenyalat que feia anys que els Mossos d'Esquadra es preparaven davant possibles atemptats, però ha reconegut que el 2015, quan la cúpula d'Interior d'aleshores es va posar al capdavant de la conselleria, el cos patia una «absoluta mancança d'un equipament modern per fer front a una amenaça terrorista».Puig ha afirmat que les relacions amb el ministeri durant la gestió de la resposta als atemptats van ser «bones», si bé també ha apuntat que va considerar un «error» que es decidissin reunir a la delegació del govern espanyol i no al Departament d'Interior aquell 17 d'agost a la nit. En la mateixa línia s'ha expressat en la seva compareixença a la comissió l'exdirector general de la Policia d'aquells mesos, Pere Soler, que també ho va considerar un «error» però de la mateixa manera ha assenyalat que les relacions van ser bones.L'exsecretari general d'Interior ha admès que els Mossos patien el 2015 un «dèficit» d'equipament per fer front a l'amenaça terrorista i ha afirmat que el van intentar solucionar amb plans de contingència, si bé les «circumstàncies polítiques van frenar» aquesta resposta. «Una policia moderna, si no està ben equipada, no és una policia moderna», ha advertit als diputats. Puig ha atribuït aquesta mancança en equipament a la crisi econòmica, que es va «encavalcar» amb el desplegament dels Mossos.De la seva banda, Soler ha afirmat que el gran nombre d'habitatges buits a Catalunya és un «drama» i «un dels grans problemes de seguretat del país», sobretot amb referència a les plantacions de marihuana o a la venda de droga. Els terroristes del 17-A van preparar els explosius que volien fer servir en en un xalet que estava buit a Alcanar (Monstià).El que era director general de Protecció Civil el 2017, Joan Delort, ha suggerit la creació d'un centre d'urgències «supralocal» per a grans emergències, tipus el CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona), «o bé per la via del concert o amb un mínim de recursos propis d'atenció social». L'objectiu d'aquest centre, ha assenyalat, seria millorar l'atenció als familiars, perquè segons ha raonat, si bé l'atenció mèdica va ser «excel·lent», el 17-A es van trobar que els familiars arribaven en molts hospitals diferents.