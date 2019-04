Protecció Civil prova amb èxit el funcionament de les 89 sirenes que alerten d'accident químic

Han participat 39 municipis i més de 36.000 persones han fet la pràctica de confinament

Protecció Civil ha provat aquest dimarts l’efectivitat del so i la cobertura de 89 sirenes de la xarxa d’alarmes adscrites al Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya PLASEQCAT. Han participat 39 municipis. El telèfon d’emergències 112 ha rebut 121 trucades de ciutadania alertant del so de les sirenes, el que suposa una lleugera disminució respecte a les darreres proves. No s’han produït incidències destacables. Les dues noves sirenes que s’han instal·lat a Sant Vicenç de Castellet (Bages) i a Puig-Reig (Berguedà) han funcionat perfectament. 91 centres educatius de 29 municipis diferents han participat a l’exercici fent un simulacre de confinament a les aules. En total, entre alumnat, professorat i personal docent i no docent, hi han participat més de 36.000 persones.Durant la prova, Protecció Civil ha fet l’enviament de missatges massius a través de l’aplicació per a mòbil, tal com es faria en el cas d’un accident químic real. També s’ha informat a través del Twitter.Com en anteriors edicions, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT també ha enviat un missatge de mòbil a les persones sordes de Catalunya que viuen en zona de risc químic. També s’ha fet una trucada de veu automàtica a les persones residents a la zona de Campredó, que no disposen d’altre mitjà d’avís de risc químic.Per a la prova s’havien repartit 68.000 fulletons i 7.000 cartells en català, a més de 25 cartells en aranès al municipi de Les. La majoria d’aquest material es va repartir entre els ajuntaments amb sirenes al seu terme municipal, així com al Port de Barcelona, la Zona Franca i Mercabarna.